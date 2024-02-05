RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали Херсон с левобережья Днепра, погибли четыре человека

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья Днепра. В результате атаки погибли четыре человека.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, сегодня после 12:00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. 

В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. На месте вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин.

При этом Мрочко добавил, что сейчас информация уточняется.

Обновлено: 13:09

В результате обстрела также один человек получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.

Обновлено: 13:27

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. На момент обстрела она находилась на улице.

В свою очередь, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о гибели четырех человек. 

"Всего российский обстрел унес жизни 4 местных жителей. Еще один человек травмирован", - заявил он.

По словам Мрочко, четвертым погибшим является мужчина 60 лет. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: обстрел Херсона (t.me/phogovua)

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности российских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины