Россияне атаковали Харьков КАБами: есть погибшие, 25 человек ранены

Российские войска днем 5 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате ударов есть пострадавшие, загорелись складские помещения, также повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
По словам Игоря Терехова, российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами.
Попадание было зафиксировано в Слободском районе города.
Также после атаки загорелись складские помещения. Кроме того, повреждены жилые дома.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом.
"Пока известно об одной пострадавшей женщине. Все экстренные службы работают на месте атаки", - добавил он.
Кроме того, по словам Терехова, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди.
Продолжается поисково-спасательная операция.
Позже мэр Харькова сообщил об одном погибшем человеке в результате российского удара. Еще 10 человек получили ранения.
По состоянию на 15:26 количество погибших возросло до 2. Также 25 человек получили ранения.
Кроме того, враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.
Россияне вечером 4 октября атаковали Харьков баражующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоквартирное здание в Индустриальном районе. В результате двойного удара погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Кроме того, 2 октября Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами сразу по двум районам Харькова - Слободскому и Немышлянскому. Один из ударовпришелся на жилой дом. В результате обстрела пострадали несколько десятков человек.