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Россияне атаковали Харьков КАБами: есть погибшие, 25 человек ранены

15:16 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска днем 5 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате ударов есть пострадавшие, загорелись складские помещения, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами.

Попадание было зафиксировано в Слободском районе города.

Также после атаки загорелись складские помещения. Кроме того, повреждены жилые дома.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом.

"Пока известно об одной пострадавшей женщине. Все экстренные службы работают на месте атаки", - добавил он.

Кроме того, по словам Терехова, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже мэр Харькова сообщил об одном погибшем человеке в результате российского удара. Еще 10 человек получили ранения.

По состоянию на 15:26 количество погибших возросло до 2. Также 25 человек получили ранения.

Кроме того, враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.

Россияне вечером 4 октября атаковали Харьков баражующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоквартирное здание в Индустриальном районе. В результате двойного удара погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, 2 октября Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами сразу по двум районам Харькова - Слободскому и Немышлянскому. Один из ударовпришелся на жилой дом. В результате обстрела пострадали несколько десятков человек.

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