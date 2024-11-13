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Россияне атаковали дроном рядом с торговым центром Харькова

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) Салтовский район Харькова. Дрон ударил вблизи одного из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - пишет Терехова. 

По состоянию на сейчас известно, что рядом с местом прилета повреждены более двадцати припаркованных автомобилей, а также контактная сеть троллейбуса. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет

Обстрелы Украины

С начала масштабного вторжения украинские города и села постоянно находятся под угрозой обстрелов со стороны российских сил. Противник активно применяет широкий арсенал вооружения, включая ракеты, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе, чтобы нанести ущерб ключевой инфраструктуре и жилым кварталам.

В том же числе под регулярными обстрелами находится Харьков. Вчера, 12 ноября, террористы также атаковали беспилотником Салтовский район города, в результате чего ранения получили две женщины. 

В частности были повреждены:

  • электроопора;
  • остекление окон в двух многоэтажных домах.

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Война в УкраинеХарьков