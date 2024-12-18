Россияне атаковали дроном один из районов Харькова, есть повреждение ТРЦ

"Около 12:00 поступила информация о вражеском ударе в Салтовском районе города Харьков. По предварительным данным, - попадание БПЛА. Повреждена кровля здания ТРЦ", - заявил Синегубов.

Глава ОВА добавил, что пока информация о пострадавших не поступала.

Обстрелы Украины

Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным ударам по территории Украины, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет дроны, ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБ).

В ночь на 18 декабря террористы применили против Украины 81 дрон типа Shahed и БпЛА других типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 51 беспилотник. Еще 30 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.