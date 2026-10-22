Россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в городе раздавались взрывы

Вечером 22 октября российские дроны атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дьяковнича.

Какие именно повреждения, а также повлияет ли атака на движение поездов, пока не сообщают. Информация уточняется.

Около 22:25 в Полтаве раздались взрывы. Вскоре стало известно, что вражеские беспилотники ударили по объекту железной дороги.

Полтава попадает под удары уже не впервые через неделю. Вечером 17 октября кафиры атаковали город ударными дронами, и погиб человек, еще несколько пострадавших. Тогда враг бил по жилому сектору.

В преддверии той атаки Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Удары по большим городам - часть плана российского диктатора Владимира Путина, приказавшего атаковать крупнейшие города Украины.