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Россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в городе раздавались взрывы

23:24 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру Полтавы, в городе раздавались взрывы Фото: российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Полтаве (Getty Images)
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Вечером 22 октября российские дроны атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтаве. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской областной военной администрации Виталия Дьяковнича.

Около 22:25 в Полтаве раздались взрывы. Вскоре стало известно, что вражеские беспилотники ударили по объекту железной дороги.

Какие именно повреждения, а также повлияет ли атака на движение поездов, пока не сообщают. Информация уточняется.

Жителей призывают находиться в безопасных местах к отбою тревоги.

Полтава попадает под удары уже не впервые через неделю. Вечером 17 октября кафиры атаковали город ударными дронами, и погиб человек, еще несколько пострадавших. Тогда враг бил по жилому сектору.

В преддверии той атаки Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Удары по большим городам - часть плана российского диктатора Владимира Путина, приказавшего атаковать крупнейшие города Украины.

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