Россияне атаковали дронами общежитие в Сумской области, есть погибшие и много раненых

Вчера, 18 ноября, вечером россияне атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. В результате атаки погибли семеро человек, еще более десятка получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
По состоянию на 7 утра, согласно предварительной информации, в результате атаки:
"Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители. Последствия вражеской атаки уточняются", - добавляет ОВА.
Как отметил президент, в результате атаки погибли семь человек.
"Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина (Владимир Путин, диктатор России, - ред.). Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой", - добавил Зеленский.
Как пишет Национальная полиция Украины, в результате обстрела:
Российские военные во время войны против Украины совершили ряд преступлений, которые включают нападения на мирное население, разрушение жилых кварталов, образовательных учреждений, больниц и объектов критической инфраструктуры.
Согласно международным нормам, атаки на гражданские объекты, а также хаотичные обстрелы, которые угрожают жизни людей, являются грубым нарушением правил ведения войны. Особенно широкий резонанс получили трагедии, произошедшие в Буче, Ирпене и Мариуполе.
11 ноября появилась информация о вероятном убийстве гражданского жителя в селе Новоалексеевка неподалеку от города Селидово после его оккупации российскими силами.
Также 17 ноября террористы ударили по густонаселенному району Сум ракетами. Был "прилет" в многоэтажку.
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