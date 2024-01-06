Россияне атаковали Днепр дронами, есть пострадавшие

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками. В результате происшествия пострадали два человека.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в результате вражеской атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи.
"К счастью, серьезно никто не пострадал. ГСЧСники спасли из-под завалов 6 человек, из них двое - дети", - заявил Лысак.
Он также добавил, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.
Атака " Шахедов" 5 января
5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.
В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.
Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.
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