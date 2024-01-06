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Россияне атаковали Днепр дронами, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи.

"К счастью, серьезно никто не пострадал. ГСЧСники спасли из-под завалов 6 человек, из них двое - дети", - заявил Лысак.

Он также добавил, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.

Атака " Шахедов" 5 января

5 января российские оккупанты атаковали территорию Украины двумя волнами "Шахедов" - вечером и под утро. Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков поврежден ЛЭП, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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