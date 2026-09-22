Россияне атаковали очередной ТЦ в Запорожье, на месте атаки пожар

"Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. В этот раз - в Южном микрорайоне. Сейчас информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Позже Семеникин уточнил, что в результате атаки пылает крыша торгового центра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Судя по опубликованным фото, под ударом оказался ТЦ "Амстор", в котором находится Fly Park, магазин JYSK и не только.

"Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей", – резюмировал Семикин.

Обновлено в 23:29

"Двое мужчин ранены из-за вражеского удара по торговому центру в Запорожье. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Семикин.