Россияне атаковали очередной ТЦ в Запорожье, на месте атаки пожар

Российские оккупанты во вторник вечером снова атаковали Запорожье. Под ударом оказался очередной торговый центр "Амстор", в результате чего на объекте масштабный пожар
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВ Михаила Семикина.
"Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. В этот раз - в Южном микрорайоне. Сейчас информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Позже Семеникин уточнил, что в результате атаки пылает крыша торгового центра. К счастью, обошлось без пострадавших.
Судя по опубликованным фото, под ударом оказался ТЦ "Амстор", в котором находится Fly Park, магазин JYSK и не только.
"Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей", – резюмировал Семикин.
Обновлено в 23:29
"Двое мужчин ранены из-за вражеского удара по торговому центру в Запорожье. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Семикин.
Напомним, в ночь на 21 сентября россияне тоже атаковали Запорожье. В результате атаки были повреждены многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение. На местах атаки возник пожар.