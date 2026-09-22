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Россияне атаковали очередной ТЦ в Запорожье, на месте атаки пожар

23:24 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожар в Запорожье (t.me/zoda_gov_ru)

Российские оккупанты во вторник вечером снова атаковали Запорожье. Под ударом оказался очередной торговый центр "Амстор", в результате чего на объекте масштабный пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВ Михаила Семикина.

"Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. В этот раз - в Южном микрорайоне. Сейчас информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Позже Семеникин уточнил, что в результате атаки пылает крыша торгового центра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Судя по опубликованным фото, под ударом оказался ТЦ "Амстор", в котором находится Fly Park, магазин JYSK и не только.

"Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей", – резюмировал Семикин.

Обновлено в 23:29

"Двое мужчин ранены из-за вражеского удара по торговому центру в Запорожье. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Семикин.

Обстрелы Запорожья

Напомним, в ночь на 21 сентября россияне тоже атаковали Запорожье. В результате атаки были повреждены многоэтажки, торговый центр и образовательное учреждение. На местах атаки возник пожар.

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