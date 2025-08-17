Россияне атаковали баллистикой Сумы, Харьков и Павлоград: первые последствия

Российские захватчики ударили баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду. В городах зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Суспільне, начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, мэра Харькова Игоря Терехова.
Первые взрывы в городе прозвучали около 22:40. Олег Григоров сообщил, что враг нанес удар, предварительно, баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Сумской громады.
"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", - отметил он в 23:04.
Обновлено 23:17
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что ракетный удар пришелся по гражданской инфраструктуре города, рядом с учебным заведением.
По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия атаки уточняются.
Кобзарь также обнародовал фото места прилета ракеты.
Фото: последствия удара баллистикой по Сумам (t.me/kobzarartemsn/4847)
Через некоторое время, около 22:50, россияне атаковали баллистикой Харьков.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что, по предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района.
"Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Терехов в 22:55.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ракетного удара по городу пострадали 13-летняя девочка и 21-летняя женщина.
Впоследствии Терехов уточнил, что пострадавших уже трое.
"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками - как минимум в шести из них выбиты окна", - сообщил городской голова.
Синегубов отметил, что третья пострадавшая - 60-летняя женщина.
Обновлено 23:32
Синегубов сообщил, что 44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова.
Обновлено 23:35
За помощью к медикам обратилась также 27-летняя женщина.
В 23:01 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в Днепропетровской области курсом на Павлоград.
В ту же минуту корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.
Днем 17 августа российские террористы ударили фугасными авиабомбами по селу Новояковлевка в Запорожской области. В результате атаки погиб подросток и получили ранения члены его семьи.
Также захватчики обстреляли Константиновку в Донецкой области. Впоследствии агрессор нанес повторный удар дронами по спасателям, которые приехали тушить пожар после первой атаки.
В ночь на 17 августа ударные беспилотники ГУР Минобороны Украины повредили инфраструктуру железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ.