Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Россияне атаковали баллистикой Сумы, Харьков и Павлоград: первые последствия

Фото: россияне обстреляли баллистикой ряд городов Украины (DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики ударили баллистическими ракетами по Сумах, Харькову и Павлограду. В городах зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Суспільне, начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, мэра Харькова Игоря Терехова.

Сумы

Первые взрывы в городе прозвучали около 22:40. Олег Григоров сообщил, что враг нанес удар, предварительно, баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Сумской громады.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", - отметил он в 23:04.

Обновлено 23:17

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что ракетный удар пришелся по гражданской инфраструктуре города, рядом с учебным заведением.

По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия атаки уточняются.

Кобзарь также обнародовал фото места прилета ракеты.

Фото: последствия удара баллистикой по Сумам (t.me/kobzarartemsn/4847)

Харьков

Через некоторое время, около 22:50, россияне атаковали баллистикой Харьков.

Городской голова Игорь Терехов отметил, что, по предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района.

"Предварительно - есть пострадавшие", - отметил Терехов в 22:55.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате ракетного удара по городу пострадали 13-летняя девочка и 21-летняя женщина.

Впоследствии Терехов уточнил, что пострадавших уже трое.

"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками - как минимум в шести из них выбиты окна", - сообщил городской голова.

Синегубов отметил, что третья пострадавшая - 60-летняя женщина.

Обновлено 23:32

Синегубов сообщил, что 44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова.

Обновлено 23:35

За помощью к медикам обратилась также 27-летняя женщина.

Павлоград

В 23:01 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в Днепропетровской области курсом на Павлоград.

В ту же минуту корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.

Воздушные атаки России

Днем 17 августа российские террористы ударили фугасными авиабомбами по селу Новояковлевка в Запорожской области. В результате атаки погиб подросток и получили ранения члены его семьи.

Также захватчики обстреляли Константиновку в Донецкой области. Впоследствии агрессор нанес повторный удар дронами по спасателям, которые приехали тушить пожар после первой атаки.

В ночь на 17 августа ударные беспилотники ГУР Минобороны Украины повредили инфраструктуру железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ.

Война в Украине