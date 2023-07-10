RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали многоэтажку в одном из сел под Херсоном: есть раненые

Фото: село Инженерное Херсонской области обстреляли РФ, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное Херсонской области. Под обстрелом оказался многоквартирный дом, ранения получили две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из-за вражеского обстрела многоквартирный дом получил разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах", - рассказал он.

Прибывшие на место происшествия бригады "скорой" оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон