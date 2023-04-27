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Россияне из артиллерии обстреляли социальный автобус, ехавший с людьми в Харьков

Фото: россияне из артиллерии обстреляли социальный автобус, ехавший с людьми в Харьков (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии социальный автобус, который вез людей из Казачьей Лопани в Харьков. Обстрел производился с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Вчера россияне обстреляли из крупнокалиберной артиллерии социальный автобус, который вез гражданских людей из Казачьей Лопани в Харьков", - рассказал он.

По данным военного, удары враг нанес с территории Белгородской области РФ.

"К счастью, повреждения получил только автобус, а все 36 пассажиров остались невредимыми", - констатировал он.

Как сообщалось, в среду, 26 апреля, российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

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