Россияне из артиллерии обстреляли село в Херсонской области: пострадала женщина

"Из-за российского обстрела села Велетенское Белозерской общины пострадала местная жительница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 15:20 оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мирному населенному пункту.

Фото: Велетенское (deepstatemap.live)

"У 73-летней женщины медики диагностировали минно-взрывную травму и ранение ноги. Ей оказали помощь на месте и оставили дома", - пояснили в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона из артиллерии и другого вооружения.

К примеру, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля, пострадал гражданский. Тогда же враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.

Вчера россияне нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.