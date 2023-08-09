Россияне из артиллерии обстреляли село в Донецкой области: есть раненые

"В 09:20 оккупанты обстреляли, вероятно, из ствольной артиллерии село Николаевка Константиновской городской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от взрывов пострадали трое крестьян в возрасте от 53 до 57 лет. Мужчину и одну из женщин российская атака застала в магазине, еще одну жительницу - в собственном доме.

Фото: Николаевка (deepstatemap.live)

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Парамедики оказали им первичную помощь на месте происшествия и впоследствии отвезли в больницу.

Что еще известно об обстреле села

Кроме того, от попаданий вражеских снарядов повреждены частный дом, хозяйственная постройка и торговый объект.

Правоохранители уже начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ходе недавнего заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Оккупанты позавчера атаковали город Покровск. В результате погибли девять человек, еще 82 человека получили ранения.