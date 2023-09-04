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Россияне из артиллерии обстреляли частные дома в Сумской области: пострадала женщина

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 4 сентября, обстреляли город Дружба в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 8:00 оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Дружба Шосткинского района.

Отмечается, что местная жительница получила ранения, находясь на территории собственного домохозяйства. Повреждены 7 частных домов.

Фото: Последствия ударов (gp.gov.ua)

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Город Дружба расположен в 10 километрах от границы с Россией.

Ситуация в Сумской области

После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Вчера российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.

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