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Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области, есть пострадавший

Фото: Россияне из артиллерии обстреляли пограничную деревню в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики из артиллерии обстреляли пограничное село в Черниговской области. Из-за вражеского обстрела тяжелые ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Утром 9 сентября российские войска с применением артиллерийского вооружения совершили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ.

В результате обстрела тяжелые ранения получил 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. 

Кроме того, из-за обстрелов повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства пострадавшего.

Черниговская область

С начала российского вторжения почти вся область была захвачена оккупантами страны-агрессора. Несмотря на это Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были оккупированы, однако подвергались российским обстрелам.

3 апреля прошлого года значительная часть области вплоть до Чернигова была освобождена от оккупантов, а до 6 апреля захватчики оставили область.

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Черниговская областьВойна России против Украины