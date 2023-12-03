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Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть жертвы

Авдеевка, Воскресенье 03 декабря 2023 20:34
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Россияне из артиллерии обстреляли Донецкую область: есть жертвы Фото: россияне из артиллерии обстреляли Авдеевку (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 3 декабря, обстреляли Авдеевку и Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина, еще несколько человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным правоохранителей, во время обстрела Авдеевки 64-летний местный житель получил сквозное осколочное ранение. На момент атаки мужчина находился в собственном дворе, который расположен вблизи зоны проведения боевых действий.
Прокуратура также сообщила, что женщина 70 лет получила огнестрельные осколочные раны в Константиновке, а ее 69-летняя односельчанка от полученных повреждений погибла на месте. Обоих пострадавших вражеский огонь застал на улице.На картинке может быть: текст

"Населенные пункты армия РФ обстреляла, вероятно, с использованием ствольной артиллерии. Также взрывами повреждены частные домовладения", – сообщили в прокуратуре.

Наступление на Авдеевку

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции террористы терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Только в середине ноября, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, потери российских террористов составили около 10 тысяч солдат в этом направлении.

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