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Россияне из артиллерии обстреляли дома в Никополе: двое раненых, среди них ребенок

Фото: Последствия обстрела Никополя (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 27 октября, из артиллерии ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг вколотил по Никополю из артиллерии. Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет!", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия обстрела Никополя (facebook.com)

Также Лысак добавил, что пострадала 58-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести.

"Повреждены 10 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена. Еще 13 - разбиты. Побиты 20 солнечных панелей и авто. Изуродованы и линии электропередач. Информация уточняется", - написал глава области.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

К примеру, российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября. Ранены два пожарных.

Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине