Россияне артиллерией и ракетами обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие

В Купянске в результате обстрелов горели складские помещения продовольственного предприятия. Без пострадавших.

Вечером россияне ударили ракетами по Безлюдовской общине в Харьковском районе. Вражеские обстрелы повредили дома, горели хозяйственные постройки, автомобили.

Около 21:00 в результате ракетных ударов в Песочинской общине были повреждены частные домовладения, крыши домов, хозяйственные постройки.

По данным Синегубова, пострадали четыре человека: женщины 41 и 64 лет, их состояние среднее, 40-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

Напомним, вчера вблизи Харькова раздались взрывы, позже стало известно об обстреле со стороны оккупантов, часть ракет сбили силы ПВО.

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