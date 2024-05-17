Россияне активно занимаются мародерством на оккупированных территориях, - ЦНС

Захватчики грабят местных жителей - выносят из домов бытовую технику и забирают автомобильный транспорт. Преступников не останавливает даже наличие у людей российского паспорта.

Москва ввела наказание для таких мародеров - их планируют отправлять за решетку на 6 лет. Однако цель наказания не прекратить грабеж, а исключить возможность демобилизации для участников так называемой "СВО".

В ЦНС напомнили, что российские тюрьмы оказались фактически пустыми - заключенных заставляют подписывать контракты для участия в боевых действиях в оккупированных районах Донбасса и в Запорожской областях.

"Продолжительность жизни оккупанта не превышает 8 недель", - добавили в Центре.