Россияне активно привлекают авиацию на Харьковском и Покровском направлениях, - Генштаб

"Оккупанты не прекращают атаковать вдоль почти всей линии фронта. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 62. Больше всего боестолкновений фиксируется на Покровском направлении. В то же время здесь, а также на Харьковском направлении, оккупанты активно наносят авиаудары", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг трижды атаковал в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении россияне пытались улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Сейчас два штурма у Берестового еще продолжаются.

На Лиманском направлении, у Макеевки и Невского, враг пять раз атаковал. Сейчас два боя еще продолжаются.

На Северском направлении враг продолжает штурмы неподалеку Роздоловки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений возросло до трех. Сейчас продолжается один бой.

На Краматорском направлении состоялось три боестолкновения. Враг, при поддержке штурмовой авиации, атакует Часов Яр и Ивановское. Бой продолжается.

На Торецком направлении зафиксировано четыре атаки возле Северного и Торецка. Еще один штурм воины отбили неподалеку Железного.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений - 24. Враг концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Прогресса.

На Кураховском направлении шесть боестолкновений. Россияне атаковали возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении враг четыре раза пытался наступать неподалеку Водяного, Константиновки и Урожайного.

На Кураховском направлении количество боестолкновений увеличилось до шести. Все атаки врага у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки отбиты.

На Ореховском направлении враг атаковал в сторону Гуляйполя.

На Приднепровском направлении россияне бомбили Тягинку и Токаревку.

Потери России в войне

Вчера, в течение суток, потери россиян составили 1110 единиц живой силы. В частности Силы обороны также уничтожили:

17 ББМ;

59 артсистем;

36 дронов и не только.