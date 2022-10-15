Россияне активно использовали беспилотники, а ВСУ отбили ряд атак: сводка с фронтов

В течение суток российские военные активно использовали беспилотники. Между тем наши герои отбили ряд вражеских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Украины.
"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - пишет пресс-служба Генштаба.
В течение суток россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО.
Удары врага были нанесены по мирным общинам более чем 20 населенных пунктов
"В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed -136", - добавляет Генштаб.
на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник осуществлял обстрелы:
Россия продолжает искать пути для пополнения подразделений, которые понесли потери в боях на территории Украины. Командиры всех уровней военно-морского флота начали проведение агитационной работы с личным составом срочной службы о перспективах перехода на контрактную службу.
ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.
Авиация в течение суток нанесла 30 ударов. Было подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также были сбиты 6 БпЛА и один вертолет.
"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", - пишет Генштаб.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по состоянию на 14 октября, украинские военные ликвидировали 64700 оккупантов. Только за минувшие сутки наши герои уничтожили еще 400 российских солдат.
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