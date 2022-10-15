Россияне активно использовали беспилотники, а ВСУ отбили ряд атак: сводка с фронтов

"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - пишет пресс-служба Генштаба.

В течение суток россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО.

Удары врага были нанесены по мирным общинам более чем 20 населенных пунктов

"В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства "Shahed -136", - добавляет Генштаб.

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Прогресс Черниговской области и Павловка, Дмитровка, Мезеновка, Бачевск, Сосновка Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Гатище, Липцы, Огурцово, Старица, Уды. Также враг задействовал БпЛА для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Вишневое, Заречное, Надежда, Первомайское, Терны и Торское; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения;

противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили. Огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское;

оккупанты наступательных действий не проводили. Огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 20 населенных пунктов. В частности, Белогорье, Угледар, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новоукраинка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское; на Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БПЛА.

Россия продолжает искать пути для пополнения подразделений, которые понесли потери в боях на территории Украины. Командиры всех уровней военно-морского флота начали проведение агитационной работы с личным составом срочной службы о перспективах перехода на контрактную службу.

Достижения наших героев

ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестовое, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Авиация в течение суток нанесла 30 ударов. Было подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также были сбиты 6 БпЛА и один вертолет.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели", - пишет Генштаб.