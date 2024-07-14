Россияне активно штурмуют на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В ведомстве отметили, что российские террористы продолжают наносить удары со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артудари, в частности, получили районы населенных пунктов Чернацкое (со стороны Зернового (РФ), Михальчина Слобода (со стороны Погара (РФ), Карповичи, Гремячка и Юнаковка).

Ситуация на фронтах

По данным Генштаба, за сутки количество боевых действий по всей линии фронта возросло до 66. Более трети боев произошло на Покровском направлении.

На Харьковском направлении враг провел немного атак - всего три. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого. Впрочем террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам. В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск получил два авиаудара шестью КАБами с направления Шебекино (РФ). Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении три вражеских атаки подразделения Сил обороны успешно отбили у Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.

В Лиманском направлении враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. Возле последней действовал при поддержке армейской авиации - выпустил 20 НАРов. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.

Не оставляют попыток российские захватчики протиснуть украинскую оборону на Северском направлении. С начала суток украинские воины отразили здесь уже шесть атак. Еще два боестолкновения продолжаются в районах Спорного и Раздолевки.

На Краматорском направлении с начала суток насчитывается уже 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григоровки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят две атаки. Всего, с начала суток, их было уже 24. Почти все свои усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса - где в сумме зафиксировано 19 боеприкосновений. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисическое. В район Александрополя трижды избивала неуправляемыми ракетами российская авиация.

На Кураховском направлении две атаки воины ВСУ нейтрализовали неподалеку от Красногоровки и Парасковеевки.

На Времовском направлении противник тоже дважды атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Великой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед украинские воины отразили.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь, с начала суток, ВСУ отбили два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомбы.

По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.