Россияне активно штурмуют на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

В воскресенье, 14 июля, по состоянию на 16:00 на фронте самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Также враг активно штурмует на Торецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
В ведомстве отметили, что российские террористы продолжают наносить удары со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артудари, в частности, получили районы населенных пунктов Чернацкое (со стороны Зернового (РФ), Михальчина Слобода (со стороны Погара (РФ), Карповичи, Гремячка и Юнаковка).
По данным Генштаба, за сутки количество боевых действий по всей линии фронта возросло до 66. Более трети боев произошло на Покровском направлении.
На Харьковском направлении враг провел немного атак - всего три. Неудачно штурмовал возле Волчанска и Глубокого. Впрочем террористы активно продолжают бить КАБами с российской территории по украинским селам и городам. В частности, со стороны Белгорода нанесли четыре авиаудара в район Липцев, четыре авиабомбы разорвались возле Волчанских Хуторов, а Волчанск получил два авиаудара шестью КАБами с направления Шебекино (РФ). Кроме того, враг бомбил Старицу и Глубокое, а по Ветеринарному бил с вооружения вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами.
На Купянском направлении три вражеских атаки подразделения Сил обороны успешно отбили у Песчаного и Стельмаховки. По району Петропавловки прилетели 16 российских НАРов.
В Лиманском направлении враг по четыре раза штурмовал украинские позиции в районах Грековки и Макеевки. Возле последней действовал при поддержке армейской авиации - выпустил 20 НАРов. Также неуправляемыми авиаракетами оккупанты били по Серебрянскому лесу.
Не оставляют попыток российские захватчики протиснуть украинскую оборону на Северском направлении. С начала суток украинские воины отразили здесь уже шесть атак. Еще два боестолкновения продолжаются в районах Спорного и Раздолевки.
На Краматорском направлении с начала суток насчитывается уже 5 боевых столкновений. Враг неудачно штурмовал вблизи Григоровки, Часового Яра, Ивановского и Андреевки.
На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят две атаки. Всего, с начала суток, их было уже 24. Почти все свои усилия враг прикладывает в районах Новоалександровки и Прогресса - где в сумме зафиксировано 19 боеприкосновений. Также бои шли возле Воздвиженки, Яснобродовки и Новоселовки Первой. В то же время, тремя КАБами оккупанты бомбили Ивановку и Лисическое. В район Александрополя трижды избивала неуправляемыми ракетами российская авиация.
На Кураховском направлении две атаки воины ВСУ нейтрализовали неподалеку от Красногоровки и Парасковеевки.
На Времовском направлении противник тоже дважды атаковал возле Константиновки и Водяного. Нанес три удара управляемыми авиационными бомбами в районе Великой Новоселки. Все попытки врага продвинуться вперед украинские воины отразили.
На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия недалеко от Крынок. Здесь, с начала суток, ВСУ отбили два вражеских штурма. В район Львовского захватчики сбросили четыре авиабомбы.
По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.
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