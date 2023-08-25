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Россияне активно перемещаются в сторону Бердянска и Розовки, - Андрющенко

Иллюстративное фото: россияне активно перемещаются в сторону Бердянска и Розовки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали активное перемещение российских военных в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он отметил, что фиксируют необычно большое количество топливозаправщиков, которые двигаются в сторону Бердянска.

К тому же, Андрющенко сообщил, что впервые за все лето заметили грузовики с живой силой, которые направляются в направлении Волновахи Донецкой области.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого захватчики сделали из разрушенного города свою военную базу.

Недавно сообщалось, что в порт города впервые с момента оккупации вошел и пришвартовался российский военный корабль.

К тому же, в Мариуполе фиксируют увеличение живой силы - захватчики прибыли с Кавказа.

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Мариуполь