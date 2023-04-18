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Россияне активно перебрасывают из Крыма в Запорожье солдат и бетонные конусы, - Федоров

Фото: россияне активно перебрасывают из Крыма в Запорожье солдат и бетонные конусы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Через Мелитополь активно, со стороны Крыма и Бердянска, в сторону Запорожья россияне перевозят солдат и бетонные конусы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты засуетились. Сегодня в районе автостанции в нижней части Мелитополя скопление вражеской техники и гражданских авто", - пишет Федоров.

По словам городского головы:

  • в Мелитополь прибывает "пушечное мясо", которое пересаживают и везут в неизвестном направлении;
  • прибывают легковые авто и автобусы с гражданскими из Энергодара, Днепрорудного, Каменки-Днепровской.

"Ежедневно через Мелитополь со стороны Крыма и Бердянска в сторону Запорожья и обратно ездят вражеские "камазы". В течение последней недели перевозят и бетонные конусы", - пишет Федоров.

Также городской голова отметил, что с фронта также часто приезжают "скорые", однако с мигалками.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, в Мелитополе оккупационные военкоматы собирают данные граждан, получивших паспорта РФ.

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