Россияне активно перебрасывают из Крыма в Запорожье солдат и бетонные конусы, - Федоров

"Оккупанты засуетились. Сегодня в районе автостанции в нижней части Мелитополя скопление вражеской техники и гражданских авто", - пишет Федоров.

По словам городского головы:

в Мелитополь прибывает "пушечное мясо", которое пересаживают и везут в неизвестном направлении;

прибывают легковые авто и автобусы с гражданскими из Энергодара, Днепрорудного, Каменки-Днепровской.

"Ежедневно через Мелитополь со стороны Крыма и Бердянска в сторону Запорожья и обратно ездят вражеские "камазы". В течение последней недели перевозят и бетонные конусы", - пишет Федоров.

Также городской голова отметил, что с фронта также часто приезжают "скорые", однако с мигалками.