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Россияне активно покупают недвижимость в Литве, в основном - квартиры, - СМИ

Фото: Вильнюс, Литва (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Граждане России ежемесячно покупают в Литве несколько десятков единиц недвижимости - квартиры, земельные участки и дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщается, с начала 2023 года граждане России приобрели в Литве 297 объектов недвижимости, преимущественно квартир. Это на 104 объекта меньше, чем в 2022 году за этот же период.

Стоит отметить, что в начале мая в Литве вступил в силу закон о том, что покупать недвижимость в стране могут только россияне с видами на жительство. Однако значительного снижения количества сделок пока не наблюдается. Следовательно, в мае россияне купили всего на 7 объектов меньше, чем в апреле.

За 2022 год россияне купили в Литве 401 объект недвижимости. Из них 138 квартир, а также 68 земельных участков и 34 дома. Остальные - разные объекты недвижимости другого назначения.

Литва запретила россиянам покупать недвижимость

Напомним, 4 апреля парламент Литвы принял закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость. Запрет будет действовать до 2024 года и не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на жительство в стране.

Также парламент запретил выдавать новые визы для граждан России и Белоруссии.

Кроме того, россияне и белорусы, имеющие визы, будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности Литвы.

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