Россияне активно готовятся к новым "выборам" на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

По замыслу Москвы, единые дни голосования должны состояться в оккупированных районах Украины 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года.

Сейчас, как отмечает ЦНС, захватчики уже активно ведут подготовку к этим бутафорским "выборам".

"Для "эффективности" этого фейкового мероприятия запускают чат-бот, который поможет "избирателям" отдать свой голос за нужного кандидата или пожаловаться", - говорится в публикации Центра.

В целом враг надеется во время таких "выборов" создать предпосылки для увеличения количества так называемых "депутатов" от оккупированных территорий Украины в российской Госдуме.

В ЦНС объяснили, что таким образом Кремль пытается усилить свою "власть" на захваченных территориях в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины.

"Путинский режим надеется на создание вымышленного представительства этих областей в российском парламенте", - добавили в Центре.

По данным ЦНС, представители местных оккупационных "администраций" еще осенью прошлого года получили задание из Кремля организовать 9 "одномандатных избирательных округов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

Напомним, российские захватчики после захвата тех или иных территорий в Украине на регулярной основе устраивают там различные фейковые "выборы", таким образом Кремль, в частности, пытается "легитимизировать" оккупацию.

В частности, в конце мая 2023 года в России внесли изменения в закон, который, среди прочего, позволяет стране-агрессору проводить "выборы" на оккупированных территориях.

В том же году в РФ проходили выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Захватчики также решили провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Как отмечали в британской разведке, Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.