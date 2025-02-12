Россияне активно действуют на трех направлениях: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызово, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили четыре вражеские атаки, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Два боестолкновения зафиксировано на Северском направлении. Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Часового Яра и Васюковки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло восемь вражеских атак. Враг был активным в районах Торецка и Щербиновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются три боестолкновения.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении. С начала суток оккупанты совершили уже 22 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики 11 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлениивраг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники за сегодня отбили шесть атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб, и совершил 293 артиллерийских обстрела, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.