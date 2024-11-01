Россияне активно атакуют на трех направлениях: какая ситуация на фронте

Российские обстрелы

По данным Генштаба, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумской области.

В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Краснополья, Великой Писаревки, Журавки, сбросив при этом восемь КАБов.

От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Верхняя Пожня, Тимофеевка, Павловка, Рогизно, Новенькое, Басовка и Покровка.

Также враг нанес 22 авиационных удара, применив 27 КАБов по территории Курской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в район Дергачев.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. У Лозовой продолжается бой.

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Екатериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов возле Ступочек.

На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Отражены атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидового. Пока еще продолжаются два боя в районе Вишневого.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Возле Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки в течение дня произошло 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.

На Времивском направлении агрессор однажды атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.

На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудара десятью НАРами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.