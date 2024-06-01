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Россияне активны на трех направлениях: новая сводка Генштаба

Украина, Суббота 01 июня 2024 15:38
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Россияне активны на трех направлениях: новая сводка Генштаба Фото: самые активные бои 1 июня идут по трем направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Самые активные бои на фронте идут на трех направлениям в Донецкой области. ВСУ жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. С направления Белгорода враг ударил одним КАБ по Волчанску и тремя КАБами по Липцам. Также двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении российские захватчики не оставляют попыток улучшить положение в районах Торского и Тернов. На данном направлении украинские защитники отразили две атаки, одна еще продолжается вблизи Торского.

Активизировались россияне на Северском направлении. Продолжается шесть боевых столкновений. Один вражеский штурм наши защитники отбили возле Выемки.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Нового и Клещиевки. Обе попытки были неудачными.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь выросло до 14. Как отмечают в Генштабе, ситуация напряженная, но контролируемая.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отразили уже 10 штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжаются

Враг атакует при поддержке авиации на Времивском направлении. 10 неуправляемых авиабомб применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.

Что происходит в Харьковской области

Напомним, что россияне с 10 мая пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. Оккупанты дошли до города Волчанск, но дальше не продвигаются.

Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, армия РФ пытается давить на украинские позиции, используя артиллерию и авиабомбы.

На фоне российского наступления США и Германия разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по приграничным регионам России, где могут готовиться атаки на Харьков.

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