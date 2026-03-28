Россияне активизировались сразу на нескольких направлениях под Покровском, - ДШВ

"Штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами.

Силы обороны в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ отражают ежедневные атаки на Гришино.

В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка.

Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого захода в Гришино.

На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1 корпусом НГУ "Азов".

Фиксируется рост применения КАБов и ударных дронов по всей Покровской агломерации. Противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил.

Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника.

В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили и повредили четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда.