RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Россияне активизировались сразу на нескольких направлениях под Покровском, - ДШВ

11:51 28.03.2026 Сб
2 мин
Где враг наиболее активен?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне активизировались сразу на нескольких направлениях под Покровском (Getty Images)

Российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации. Идут стрелковые бои в Гришино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Штурмовые действия ведутся сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп", - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытаясь действовать так называемыми "малыми клешнями" и продвигаясь флангами.

Силы обороны в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ отражают ежедневные атаки на Гришино.

В центре населенного пункта продолжаются стрелковые бои, а украинские подразделения сдерживают противника и блокируют его продвижение с востока поселка.

Одновременно враг чаще пытается продвигаться на запад, избегая прямого захода в Гришино.

На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи.

На направлении Мирноград-Родинское подразделения в полосе обороны 7-го корпуса ДШВ уничтожают и останавливают противника в тесной координации с 1 корпусом НГУ "Азов".

Фиксируется рост применения КАБов и ударных дронов по всей Покровской агломерации. Противник активно использует неблагоприятные погодные условия последних дней для прикрытия перемещений и накопления сил.

Несмотря на попытки врага накопить артиллерию, усилия Сил обороны направлены на ослабление огневых возможностей противника.

В частности, за последние два дня 147-я отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили и повредили четыре вражеские пушки в районе Покровска и Мирнограда.

Весенне-летнее наступление РФ

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали весенне-летнее наступление против украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Основное давление сосредоточено на Лиманском направлении, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

Также россияне пытаются наступать и на других участках фронта.

В течение 17-20 марта РФ усилила наступление на нескольких направлениях, развернулись ожесточенные бои. Десятки тысяч солдат были брошены в "мясные штурмы", но их попытка провалилась с катастрофическими потерями.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
