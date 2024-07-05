Россияне активизировались на Лиманском направлении, - Генштаб

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого и Липцев. Три штурмовых действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается сражение в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен – атаковал 21 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Еще ведутся два боестолкновения, все остальные наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник семь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Успеха не имел. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность врага ограничилась шестью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Часова Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери и отошли. Ситуация напряженная – продолжается бой в двух локациях у Калиновки.

Наибольшую активность противник проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 38 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово. В настоящее время 25 атак врага отбито, 13 боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Оккупанты концентрируют усилия для продвижения в сторону Новоалександровки и Новоселовки Первой. Несут значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 331 оккупанта, 123 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре вражеских автомобиля и два орудия, в частности, российская САУ 2С19 «Мста-С». Еще пять разных пушек и танк захватчиков значительно повреждены.

На Кураховском и Времивском направлениях враг по 7 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки. Еще продолжаются бои в двух локациях.

Дважды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили пять атак российских захватчиков на левобережье Днепра.

Что касается ситуации на Торецком направлении, Генштаб информации почему-то не предоставил, хотя отметил, что сегодня враг был там активен.