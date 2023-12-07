Россияне активизировали применение дронов и авиации в районе Авдеевки, - ВСУ

"Следует отметить, что вторые сутки активно используют дроны-камикадзе и авиацию. Также значительно увеличили количество боевых столкновений", - сказал Штупун.

В общей сложности, по его словам, за прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 13 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 743 артобстрела.

"Как видим, очень активно применяют артиллерии, пытаются идти вперед пехотой и начали задействовать бронетехнику", - отметил спикер.

Штупун добавил, что общие потери россиян на Таврическом направлении составили 513 человек, более половины - в районе Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степному, что северо-западнее от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.

Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, на прошлой неделе россияне резко активизировали штурмы Авдеевки. Дедлайн оккупантов по захвату города - середина декабря.