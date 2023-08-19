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Россияне активизировали паспортизацию перед "выборами" на оккупированных территориях, - Верещук

Фото: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Россияне активизировали усилия по паспортизации населения на временно оккупированных территориях в преддверии так называемых "выборов".

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона, передает РБК-Украина.

"Паспортизируют всех, даже без людей. Мы это точно знаем. У них есть "нарисованные" списки. Они просто ставят галочки и вроде бы раздают паспорта. Поэтому я еще раз и еще раз призываю выезжать всеми силами", - сказала Верещук.

Она призвала жителей ТОТ выезжать оттуда, потому что с "каждым разом будет все труднее и труднее не идти на сотрудничество" с оккупантами.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. На то они решили провести аналогичные голосования, для этого туда уже завезли пропагандистов и политтехнологов.

В ГУР МО Украины призвали украинцев на оккупированных территориях сообщать о коллаборантах и давать показания фальсификаций фальшивого голосования.

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Ирина Верещук