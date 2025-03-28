Россияне 50 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 28 марта произошло 116 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активны на Покровском направлении, где совершили уже 50 атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и в сторону Богуславки, продолжается одно боестолкновение.
На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.
На Северском направлении противник проводит одно наступательное действие вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении противник 17 раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Щербиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 50 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Калинового, 12 боестолкновений продолжаются.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, четыре боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовые действия в районе Привольного. Авиационному удару подвергся Новополь.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки и севернее Нестерянки. Авиаударам подверглись Каменское и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении состоялось два боестолкновения с противником.
На Курском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений, три из них еще продолжаются. Кроме того, враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 32 КАБа и совершил 199 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 910 тысяч оккупантов.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1860 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 17 танков, 61 боевую бронированную машину, 122 артиллерийские системы и другую технику врага.
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