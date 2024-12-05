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Россияне 35 раз атаковали на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте

Четверг 05 декабря 2024 16:49
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Россияне 35 раз атаковали на Кураховском направлении: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток, 5 декабря, произошло 106 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атакуют на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудару КАБом в районе Круглого.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаударам НАРам подверглись Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве. С еще продолжаются четыре боестолкновения.

Наши защитники отбивают штурм противника на Краматорском направлении вблизи Часового Яра.

Силами обороны отражена одна атака возле Торецка на Торецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, 8 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак возле Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахового, Дальнего Елизаветовки, Ганивки, Романовки и Успеновки, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пятнадцать раз наши защитники отбивали атаки врага на Времивском направлении возле населенных пунктов Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки, десять из них еще продолжаются.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отразили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 748 тысяч единиц личного состава.

В частности, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 оккупантов. Также были уничтожены 13 танков, 22 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система и другая техника врага.

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