Россияне 25 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Барановка и Бочковое.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение пока продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Тернов. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении авиационные удары управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Северск и Закитное.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, противник атаковал девять раз неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Новоалександровка и Дачное.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 14 атак, 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационные удары в районах Александровки, сбросив три КАБа.

Сегодня на Новопавловском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении оккупанты дважды безрезультатно атаковали позиции наших войск вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Щербаков. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении российские захватчики четыре раза без успеха штурмовали позиции наших защитников вблизи Антоновки и Приднепровского.

В Курской области украинские защитники отбили пять атак захватчиков. Также, противник нанес 26 авиационных ударов, сбросив при этом 37 КАБов, совершил 89 артиллерийских обстрелов.