Россияне в 2022 году расстреляли авто гражданских на трассе Киев-Чоп: полиция ищет свидетелей

Российские военные в марте 2022 года расстреливали автомобили с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться по трассе Киев-Чоп. Правоохранители ищут свидетелей трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию в Facebook.

Как отметили в полиции, россияне расстреливали гражданских с 26 февраля по 30 марта 2022 на отрезке трассы Киев-Чоп между селами Бузова и Березовка Бучанского района.

Известно, что россияне обустроили боевые позиции между селами Бузова и Березовка вблизи АЗС "БРСМ". Там они по разному виду вооружения расстреливали автомобили, на которых местные жители пытались выехать из зоны боевых действий. Оккупанты также убивали местных, которые шли пешком или уезжали на велосипедах.

Правоохранители устанавливают имена всех потерпевших и свидетелей, которые могут предоставить любую информацию о военных преступлениях захватчиков. Уже известно, что оккупанты расстреляли девять гражданских автомобилей и убили 22 человека, еще шестерых ранили.

Если у вас есть информация по этим военным преступлениям захватчиков - сообщите на спецлинию полиции 102 или по номеру 0977262962.