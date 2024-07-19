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Росіяни у 2022 році розстріляли авто цивільних на трасі Київ-Чоп: поліція шукає свідків

П'ятниця 19 липня 2024 18:44
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Росіяни у 2022 році розстріляли авто цивільних на трасі Київ-Чоп: поліція шукає свідків Ілюстративне фото: росіяни розстряли цивільних біля Бучі у 2022 році(umdpl info)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у березні 2022 року розстрілювали авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися трасою Київ-Чоп. Правоохронці шукають свідків трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію у Facebook.

Як зазначили у поліції, росіяни розстрілювали цивільних з 26 лютого по 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району.

Відомо, що росіяни облаштували бойові позиції між селами Бузова та Березівка поблизу АЗС "БРСМ". Там вони з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати з зони бойових дій. Окупанти також вбивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах.

Наразі правоохоронці встановлюють імена усіх потерпілих та свідків, які можуть надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників. Вже відомо, що окупанти розстріляли дев’ять цивільних автівок та вбили 22 людини, ще шістьох поранили.

Якщо у вас є інформація щодо цих воєнних злочинів загарбників - повідомте на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.

Військові злочини росіян

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово вчиняли воєнні злочини після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що солдати РФ розстріляли шістьох українських полонених під час виходу з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Також Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл українських військовополонених росіянами поблизу села Роботине в Запорізькій області.

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