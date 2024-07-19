Росіяни у 2022 році розстріляли авто цивільних на трасі Київ-Чоп: поліція шукає свідків

Російські військові у березні 2022 року розстрілювали авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися трасою Київ-Чоп. Правоохронці шукають свідків трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію у Facebook.

Як зазначили у поліції, росіяни розстрілювали цивільних з 26 лютого по 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району.

Відомо, що росіяни облаштували бойові позиції між селами Бузова та Березівка поблизу АЗС "БРСМ". Там вони з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати з зони бойових дій. Окупанти також вбивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах.

Наразі правоохоронці встановлюють імена усіх потерпілих та свідків, які можуть надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників. Вже відомо, що окупанти розстріляли дев’ять цивільних автівок та вбили 22 людини, ще шістьох поранили.

Якщо у вас є інформація щодо цих воєнних злочинів загарбників - повідомте на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.