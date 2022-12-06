Россияне 17 раз обстреляли Херсонскую область, есть раненый

Российские военные 17 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки, 5 декабря. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.
Захватчики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
В результате атаки один житель Херсонской области получил ранение.
Напомним, 4 декабря россияне обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину.
Ранее кафиры обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений была повреждена, среди работников есть раненые.
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