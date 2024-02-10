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Россияне 10 раз за день обстреляли Никопольский район

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Никопольский район десять раз за день. В результате вражеской атаки есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Сегодня оккупанты атаковали Никопольщину 10 раз. Били из артиллерии и дронами-камикадзе", - сообщил Лукашук.

По его словам, россияне выпустили более двух с половиной десятков снарядов и 6 беспилотников. Поцелили по Никополю, Марганецкой и Покровской громадам.

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)

В Никополе повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, еще одно - полностью уничтожено. Кроме того, задел автомобиль, 3 линии электропередачи и заборы.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. В настоящее время оно находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и избивают с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

В начале февраля россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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