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Россиянам на три года запретили руководить в Международном союзе электросвязи, - Минцифры

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россиянам запретили занимать руководящие должности в исследовательских группах Международного союза электросвязи (МСЭ) до 2028 года. Это усилит защиту международного права и будет способствовать глобальной безопасности в сфере телекоммуникаций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Команда Минцифры приняла участие в Мировой Ассамблее Стандартизации Телекоммуникаций (ITU WTSA), где украинская делегация достигла важной цели - не допустила российских кандидатов на руководящие должности в исследовательских группах Международного союза электросвязи (МСЭ) на период 2025-2028 годов", - пишет ведомство.

Отмечается, что благодаря поддержке 40 стран, среди которых Соединенные Штаты Америки (США), Япония, Франция, Канада и не только, россиянам ограничен доступ к мировым телекоммуникационным процессам. В течение следующих лет они не будут влиять на определение стандартов и развитие телекоммуникационных технологий.

Почему это важно

Международный союз электросвязи (МСЭ) - специализированное агентство ООН, которое занимается разработкой стандартов в области связи, руководит распределением радиочастот и спутниковых орбит, а также поддерживает страны в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. Членами МСЭ являются 193 государства.

Решение не допускать представителей страны-агрессора к руководящим процессам усиливает защиту международного права и способствует глобальной безопасности в сфере телекоммуникаций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Центр противодействия дезинформации" недавно встретился с представителями компании Google и анонсировал сдвиги по YouTube, которые не понравятся российским пропагандистам.

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