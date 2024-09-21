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Россиянам будут платить деньги за переезд на оккупированные территории Украины, - ЦНС

Фото: российские рубли (spuntik.by)
Автор: Эдуард Ткач

Россия будет платить деньги своим гражданам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и полуостров Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс отметил, что соответствующий указ, предусматривающий подобные соцгарантии, издал российский диктатор Владимир Путин. Гражданами РФ обещают выплатить от 3 до 5 млн рублей. Однако есть нюанс, необходимо привезти в том числе семью.

"Выплаты обещают, прежде всего, тем "откомандированным" специалистам, которые привезут с собой всю свою семью", - говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, наиболее востребованными для оккупационных администраций есть работники, которые могут обустраивать рубежи или позиции и перевозить грузы. Кроме того, нужны строители для "восстановления" объектов инфраструктуры в оккупированных украинских городах, уничтоженных российскими войсками.

Центр национального сопротивления добавил, что на временно оккупированных территориях враг до сих пор не может завершить формирование оккупационных администраций, о чем мы писали ранее. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

Центр национального сопротивления добавил, что на временно оккупированных территориях враг до сих пор не может завершить формирование оккупационных администраций, о чем мы писали ранее. Сейчас оккупанты ищут предателей для работы в администрациях и других фейковых структурах.

Напомним, что также оккупантам не удается преодолеть кадровый голод. В частности, на оккупированных территориях Украины не хватает учителей, коммунальщиков и врачей.

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