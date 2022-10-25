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Россиянам опасно оставаться в Херсоне. Потом не смогут сбежать, - Резников

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Киев, Вторник 25 октября 2022 23:49
Россиянам опасно оставаться в Херсоне. Потом не смогут сбежать, - Резников Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Оккупантам опасно оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ, поскольку потом они не смогут убежать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Fox News.

По его словам, ВСУ контролируют все мосты через Днепр, поэтому у оккупантов не будет возможности покинуть город, как было во время деоккупации под Харьковом.

“Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты в реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них это рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это было в Изюме”, - заявил министр.

Он подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе - постепенном освобождении оккупированных территорий.

Резников пояснил, что первый этап заключался в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают бежать из Херсона, они вывозят имущество и документы.

Кроме того, россияне заставляют местных жителей покидать город.

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Херсон Алексей Резников
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