Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Отмечается, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета сегодня согласовал ряд конкретных аспектов реализации участия индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Было установлено, что нейтральные спортсмены, которыми будут россияне и белорусы, не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады, поскольку являются индивидуальными спортсменами.

Также уточняется, что решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято позже, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Однако, летом Минмолодьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Вместо этого украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ в Олимпиаду-2024.