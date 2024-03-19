RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Архивное фото: Россиянам и белорусам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Спортсменам с российским и белорусским гражданством запретят участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Международного олимпийского комитета.

Отмечается, что исполнительный совет Международного олимпийского комитета сегодня согласовал ряд конкретных аспектов реализации участия индивидуальных нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже 2024 года. 

Было установлено, что нейтральные спортсмены, которыми будут россияне и белорусы, не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады, поскольку являются индивидуальными спортсменами. 

Также уточняется, что решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято позже, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Зато белорусские и российские атлеты выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представителей РФ и Беларуси. Однако, летом Минмолодьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов из таких турниров. Вместо этого украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ в Олимпиаду-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь