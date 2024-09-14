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Россиянам не хватает ресурсов, чтобы воевать сразу на нескольких направлениях, - ОСГВ "Таврия"

Украина, Суббота 14 сентября 2024 19:21
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Россиянам не хватает ресурсов, чтобы воевать сразу на нескольких направлениях, - ОСГВ "Таврия" Фото: у россиян не хватает ресурсов и резервов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россиянам не хватает сил для того, чтобы воевать сразу по нескольким направлениям. В связи с этим на некоторых направлениях враждебной активности нет месяцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховоя в эфире телемарафона.

"У россиян не хватает ресурсов и резервов, чтобы вести полноценные наступательные и штурмовые действия по нескольким направлениям сразу", - подчеркнул Лиховой.

По его словам, в частности, на Гуляйпольском направлении уже около месяца не наблюдаются российские штурмовые действия.

"Для них сейчас в приоритете Покровское и Кураховское направления в Донецкой области. Кроме этого, им нужно перебрасывать подразделения на Курское направление, чтобы как-то отвечать на наступление ВСУ", - объяснил военный.

В то же время Лиховой рассказал, что из Запорожской области россияне несколько недель назад забрали частично подразделения уровней батальонов, полков, бригад.

"У них там происходит определенная перегруппировка, оперативная пауза. Они проводят разведку, пополняют боеприпасы, возможно, готовятся к новым штурмам", - подытожил он.

Напомним, что на днях Лиховой рассказал, что большинство штурмов россиян проходят на Приднепровском направлении. Однако украинские военные продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра.

В то же время, в начале месяца спикер ОСУВ "Таврия" ответил, существует ли угроза российского наступления на Херсон.

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