Россиянам не хватает ресурсов, чтобы воевать сразу на нескольких направлениях, - ОСГВ "Таврия"

Россиянам не хватает сил для того, чтобы воевать сразу по нескольким направлениям. В связи с этим на некоторых направлениях враждебной активности нет месяцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховоя в эфире телемарафона.

"У россиян не хватает ресурсов и резервов, чтобы вести полноценные наступательные и штурмовые действия по нескольким направлениям сразу", - подчеркнул Лиховой.

По его словам, в частности, на Гуляйпольском направлении уже около месяца не наблюдаются российские штурмовые действия.

"Для них сейчас в приоритете Покровское и Кураховское направления в Донецкой области. Кроме этого, им нужно перебрасывать подразделения на Курское направление, чтобы как-то отвечать на наступление ВСУ", - объяснил военный.

В то же время Лиховой рассказал, что из Запорожской области россияне несколько недель назад забрали частично подразделения уровней батальонов, полков, бригад.

"У них там происходит определенная перегруппировка, оперативная пауза. Они проводят разведку, пополняют боеприпасы, возможно, готовятся к новым штурмам", - подытожил он.