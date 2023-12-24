RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У россиян затишье. В ВСУ рассказали, как враг сменил тактику после сбития трех Су-34

Фото: в ВСУ рассказали, как сбитие трех Су-34 повлияло на тактику россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сбитие сразу трех российских самолетов Су-34 оказало существенное влияние на тактику врага на Херсонском направлении. Сейчас есть определенное затишье в использовании агрессором управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Существенно отразилось [убытие трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - рассказала Гуменюк.

Что известно о сбитии трех Су-34

Напомним, 22 декабря, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские бойцы сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

После чего спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Также в командовании намекнули, что российские Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

При этом президент Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что возможность украинских военных сбивать российские истребители является "одним из ключей к справедливому завершению войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьРосавиацияВойна России против Украины