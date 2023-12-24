У россиян затишье. В ВСУ рассказали, как враг сменил тактику после сбития трех Су-34

"Существенно отразилось [убытие трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб", - сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления. Впрочем, оккупанты использовали "малейшее погодное окошко" для того, чтобы наверстать потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

"Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем", - рассказала Гуменюк.

Что известно о сбитии трех Су-34

Напомним, 22 декабря, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские бойцы сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

После чего спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Также в командовании намекнули, что российские Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

При этом президент Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что возможность украинских военных сбивать российские истребители является "одним из ключей к справедливому завершению войны".

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