У россиян остается три варианта. Эксперты оценили успехи ВСУ в Бахмуте

На прошлой неделе больше всего поступало информации об успехах наших воинов на южном фланге. Сейчас эпицентром боевых действий остается село Клещеевка и поселок Курдюмовка. В частности, на отдельных участках военные продвинулись на восток до 1,5 километров.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, ВСУ заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. В то же время осторожность наших воинов объясняется желанием военного руководства избежать больших потерь.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, во время захвата Бахмута "вагнеровцев" положили по человеку на каждые 42 сантиметра. Вооруженные силы Украины не планируют повторять российский людоедский опыт, в связи с чем будут избегать лобовых штурмов. Поэтому есть смысл окружить город с юга и севера, заняв высоты.

На северном фланге сейчас идут бои за село Берховка. Населенный пункт находится в низине и россияне контролируют некоторые высоты. Западная часть уже в серой зоне и полностью не контролируется ни одной из сторон. Также стало известно о том, что россияне были вынуждены отступить с позиций в нескольких километрах отсюда к северо-востоку от Орехово-Васильевки.

"Сырский и Маляр говорили, что Бахмут уже стал ловушкой для россиян, и все логистические пути находятся под нашим огневым контролем. Сейчас наши штурмовые группы закрепятся на позициях, после чего туда подтянут более мощную технику. У противника останутся три варианта: выйти, сдаться или быть уничтоженным в городе", - добавил Гетьман.

С точки зрения тактики, выравнивание фронта необходимо для того, чтобы вытеснить врага с позиций, которые он занял зимой. Это обеспечит дальнейшее продвижение ВСУ и позволит открыть путь к параллельному освобождению Соледара.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко добавил, что давить на россиян к северу от Бахмута целесообразно, если на это есть ресурсы и техника.

"Это абсолютно правильный шаг. Насколько я понимаю, мы там начинаем действовать более интенсивно. Думаю, что замысел фланговой атаки, в частности, заключается и в наступлении на Соледар", - пояснил Мусиенко.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба, россияне сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как отмечает Институт изучения войны, украинские воины продолжают активно продвигаться в Запорожской области, а у Бахмута заняли почти все господствующие высоты.