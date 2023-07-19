ВСУ заняли почти все господствующие высоты под Бахмутом: карты боев ISW

ВСУ продолжают активно продвигаться в Запорожской области, а возле Бахмута Силы обороны заняли почти все господствующие высоты. В то же время, россияне добились тактических успехов на линии Купянск-Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово и добились тактических успехов в этом районе 18 июля. Министерство обороны России утверждало, что русские войска продвинулись до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину на неопределенном районе на Купянском направлении.

Несколько российских военных блоггеров утверждали, что российские войска, в том числе десантно-штурмовые отряды "Шторм-З", взяли под контроль остаток Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового). Российский "военкор" утверждал, что российские силы 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) продвинулись на 3 км западнее Лимана Первого (11 км северо-западнее Купянска) на Купянском направлении, а украинский Генштаб сообщил, что русские войска безуспешно атаковали к западу от Лимана Первого.

Другой военный блогер утверждал, что российские войска совершили наземные атаки и завоевали территории в Синьковке (8 км северо-восточнее Купянска), Куземовцы (16 км северо-западнее Сватового) и Кармазиновке (12 км юго-западнее Сватового).

Другие российские "военкоры" утверждали, что российские войска, в том числе сформированные каторжниками отряды "Шторм-З", захватили Новоселовское (16 км к северо-западу от Сватового).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска опрокидывают резервы в этот район для контратаки и обороны от наступления России. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что Россия сконцентрировала более 100 тыс личного состава вдоль всей границы Харьковской и Луганской областей.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки юго-западнее Кременной и достигли ограниченных успехов 18 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска достигли незначительного прогресса северо-западнее Дибровы (примерно 8 км юго-западнее Кременной).

Глава Луганской области Артем Лысогор сообщил, что российские войска атаковали украинские войска у Дибровы, а украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Дибровы. Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) сообщило, что российские войска пытались продвинуться к западу через леса к западу от Кременной.

Спикер российской Центральной группировки войск (ЦВО) Александр Савчук заявил, что российские войска контратаковали украинские войска в районе Серебрянского леса юго-западнее Кременной. В Минобороны России утверждали, что российские силы из состава группы войск "Центр" отразили украинские атаки у Дибровы.

Российские милблогеры утверждали, что российские силы вступили в бой с украинскими силами вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

По состоянию на 18 июля, украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвигались к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что украинские войска продвигались к западу от Ягодного (3 км северо-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. Российский "военкор" также заявил, что украинские подразделения безуспешно пытались прорвать российскую оборону в направлении Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

18 июля российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и достигли ограниченных территорий к югу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки (5 км юго-западнее Бахмута), Маньковки (13 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (5 км западнее Бахмута) и юго-западнее Орехово. -Василовки (11 км северо-западнее Бахмута).

Маляр заявила, что российские силы в панике по поводу недавнего продвижения Украины в районе Бахмута и что действия России по разным направлениям, в частности на Купянске, направлены на то, чтобы отвлечь и оттянуть украинские силы от места, где они продвигаются.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска перебрасывают резервы в Бахмут, чтобы остановить украинское наступление, несмотря на то, что Россия сосредотачивает основные силы на Купянском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что российские контратаки не имели успеха вблизи Озаряновки и в направлении Ивановского, Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Василовки и Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские войска продолжили наземные атаки в районе городов Авдеевка-Донецк и достигли ограниченных территориальных достижений на юго-западной окраине города Донецка 18 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска продвинулись к западу в Марьинке (на юго-западной окраине города Донецка).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска взяли под контроль часть территории вблизи шахты "Трудовская" к востоку от Марьинки и продвинулись к югу от Красногоровки (на северо-западной окраине города Донецка).

Несколько российских военкоров утверждали, что российская бронегруппа прорвала украинскую оборону в районе шахты Трудовское, захватила район шахты и продвинулась на один километр в направлении Красногоровки. Один военный блоггер заявил, что потеря мины оказала серьезное влияние на украинские позиции в районе Марьинки.

Район шахты "Трудовское" находится примерно в 2 километрах от контроля над линиями рельефа, которые существовали после аннексии Россией Донбасса в 2014 году. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

"Южная ось"

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию в районе западного Донецка и восточного Запорожья и, как сообщается, добились успехов в этом районе 18 июля. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска провели успешные действия в направлении Большая Новоселка-Урожайное (до 9 км южнее Великой Новоселки).

Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что украинские войска продвигаются в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и совершили атаки к северу от Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Представитель российской Восточной группировки войск Олег Чехов утверждал, что российские войска отразили украинские атаки на Старомайорском направлении, тогда как российский военный блоггер утверждал, что украинские войска отразили российские атаки на этом же направлении. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Владимировки (12 км юго-восточнее Угледара) и Урожайного.

Российские войска также совершили ограниченные наземные атаки в районе западной Донецкой и восточной Запорожской области и не достигли никаких подтвержденных или заявленных достижений 18 июля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Ровно (8 км юго-западнее Великой Новоселки) и Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинские силы проводили контрнаступательную операцию в западной Запорожской области и, как сообщается, достигли ограниченного прогресса 18 июля. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы провели успешные операции на направлении Малая Токмачка-Новопокровка (9-13 км юго-восточнее Орехова).

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки к северу от Роботиного (12 км к югу от Орехова) и что украинские силы удерживают позиции вблизи Орехова, которые украинские силы ранее захватили у 7-й роты 71-го мотострелкового полка (42-я). мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

В Минобороны России утверждали, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Новоданиловки (6 км к югу от Орехова), Малых Щербаков (17 км к юго-западу от Орехова) и Степного (22 км к юго-западу от Орехова). Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что украинские войска пытаются использовать отсутствие ротации среди российских военнослужащих, на которую жаловался бывший командующий 58 общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, атакуя вблизи Роботиного.

Однако украинские силы постоянно атаковали вблизи Роботиного еще до слухов об увольнении Попова. Военный блоггер, по всей видимости, пытается поставить условия, чтобы оправдать потенциальные неудачи России в отражении украинских атак в этом районе. "Военкоры" ранее пытались использовать восстание "Вагнера", чтобы объяснить неудачи России на передовой.

Российские войска недавно совершили ограниченное продвижение в западной Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что российские войска достигли ограниченных достижений к северо-востоку от Роботиного.

Украинские силы продолжают блокировку на юге Украины. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в Мелитополе и Михайловке (47 км северо-западнее Мелитополя). Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская ПВО перехватила ракету над Мелитополем и Молочанском (42 км северо-восточнее Мелитополя).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области и что украинские силы добились ограниченных успехов в этом районе. 17 июля российский военный блоггер заявил, что украинские силы добились ограниченных успехов у Антоновского моста и что в этом районе продолжаются тяжелые бои.

18 июля российский "военкор" заявил, что российские войска отразили небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и Голой Пристани.

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