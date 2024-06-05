Боятся новых ударов? Корабли РФ прибывают в Крым в сопровождении катеров (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Крымский ветер".

Как сообщается, килекторное судно КИЛ-158 ЧФ РФ пришло вчера, 4 июня, в Ялту с востока в сопровождении двух катеров "Раптор".

"Теперь все корабли и суда Черноморского флота рф совершают переходы только в сопровождении конвоя из быстроходных катеров", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале считают, что так российские захватчики пытаются защитить свои корабли от украинских морских дронов.

Ситуация с кораблями РФ в Крыму

Российские войска были вынуждены переправить около 15 своих кораблей с Крыма в Новороссийск в сентябре 2023 года после успешного удара украинских сил обороны по штабу Черноморского флота РФ.

После этого Новороссйск стал важным корабельным хабом оккупантов. При этом, эта переброска только ухудшила положение корабельной группировки россиян. Поскольку буквально 17 мая 2024 года украинские спецслужбы атаковали морской порт в Новороссийске, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции в Севастополе и Туапсе.