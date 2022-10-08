ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма

Новина українською →
Крым, Суббота 08 октября 2022 19:40
Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма Фото: россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российских водителей, после взрыва на Крымском мосту, просят воздержаться от поездок в сторону оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Краснодарский губернатор попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в сторону Крыма", - пишет пропагандисткое издание.

Кроме того, сообщается, что в прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, в связи с чем часть мостового полотна обрушилась в воду.

Позже на взрыв отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что происшествие стало следствием конфликта между ФСБ и военными. Также, по его словам, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эры противостояния силовиков.

Что на данный момент известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Крымский мост
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке