Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма
Российских водителей, после взрыва на Крымском мосту, просят воздержаться от поездок в сторону оккупированного полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
"Краснодарский губернатор попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в сторону Крыма", - пишет пропагандисткое издание.
Кроме того, сообщается, что в прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, в связи с чем часть мостового полотна обрушилась в воду.
Позже на взрыв отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что происшествие стало следствием конфликта между ФСБ и военными. Также, по его словам, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эры противостояния силовиков.
Что на данный момент известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.