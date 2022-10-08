Россиян просят воздержаться от поездок в сторону Крыма

Российских водителей, после взрыва на Крымском мосту, просят воздержаться от поездок в сторону оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Кроме того, сообщается, что в прилегающем к Крымскому мосту Темрюкском районе введен "желтый" уровень террористической опасности.

"Краснодарский губернатор попросил водителей в ближайшее время воздержаться от поездок в сторону Крыма", - пишет пропагандисткое издание.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел мощный взрыв, в связи с чем часть мостового полотна обрушилась в воду.

Позже на взрыв отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что происшествие стало следствием конфликта между ФСБ и военными. Также, по его словам, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эры противостояния силовиков.

Что на данный момент известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.